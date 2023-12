Schneesturm am Alpenhauptkamm: Halber Meter Schnee und mehr erwartet

Schön langsam beginnt es im Norden Südtirols zu schneien. Bis in den Samstag hinein sollen bis zu 80 Zentimeter Neuschnee fallen, so Peterlin. Im Süden hingegen fällt weniger Schnee. „In den Dolomiten fallen 10 bis maximal 20 Zentimeter“, twittert der Meteorologe.Begleitet wird der Schneefall von starkem Wind. Im Hochgebirge sollen sogar Orkanböen möglich sein. Laut derzeitiger Prognose des Landeswarnzentrums gibt es aber keinen Grund zur Sorge. Lediglich in den nördlichen Gebieten des Landes wurde die Stufe des Gefährdungspotenzials auf Gelb erhöht.Anders schaut es in Nordtirol aus. Dort steht eine beispiellose Unwetterfront bevor, die massive Schneefälle und Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometer mit sich bringt. Man rechnet mit bis zu einem Meter Neuschnee, berichtet die Tiroler Tageszeitung. Eine Unwetterwarnung wurde ausgerufen.