Weil sie in einem Park in der Landeshauptstadt verdächtige Aktivitäten beobachteten, hat am Donnerstag eine Gruppe von Schülern der Grundschule Langer den Notruf gewählt und damit zur Aufdeckung eines Drogengeschäftes beigetragen. Für ihr umsichtiges Einschreiten ernten die jungen Buben und Mädchen Lob vom Bozner Quästor.