Schwere Vorwürfe gegen 5 Polizisten: Personen bei Kontrolle gefoltert

Polizist uriniert auf Festgenommenen

Die Polizeibeamten im Alter zwischen 24 und 44 Jahren hätten nach diesen Gewaltakten die Berichte gefälscht, um Verantwortung und Verdacht von sich zu weisen. Zusätzlich zu den 5 Festgenommenen wird gegen weitere 10 Polizeibeamte ermittelt.Bei den Opfern handelte es sich angeblich um Personen, meist Ausländer, die sich in Polizei-Gewahrsam befanden. Die Ermittlungen wurden etwa 8 Monate lang von der Staatsanwaltschaft Verona geführt und betrafen Handlungen, die die Würde der Festgenommenen schwer verletzten. Für die 5 Polizisten wurde vom Gericht von Verona Hausarrest angeordnet.Neben dem Straftatbestand der Folter wurden die 5 Verdächtigen auch wegen Körperverletzung, Fälschung, Unterlassung von Amtshandlungen, Veruntreuung und Amtsmissbrauch angeklagt. Sie waren bereits nach Abschluss der Ermittlungen auf andere Posten versetzt worden.Der Quästor der Provinz Verona, Roberto Masucci, ordnete außerdem die Versetzung weiterer Mitarbeiter an, die die Misshandlung ihrer Kollegen möglicherweise nicht verhindert oder angezeigt hatten. Die erste angebliche Folter in chronologischer Reihenfolge, die den Polizisten zur Last gelegt wird, betrifft einen am 22. August festgenommenen Italiener. Er sei von den Polizisten derart geschlagen worden, dass er 10 Minuten lang bewusstlos auf dem Boden lag.Am 21. Oktober wurde ein afrikanischer Staatsbürger, der bei seiner Festnahme geschlagen und beim Aussteigen aus dem Auto getreten wurde, einer „entwürdigenden Handlung“ unterzogen. So soll, laut Anklage, einer der Polizisten auf den am Boden liegenden verletzten Afrikaner uriniert haben.Der dritte Vorfall ereignete sich am 26. Oktober auf Kosten eines anderen afrikanischen Staatsbürgers, der diesmal als „Scheiß-Marokkaner“ und „Bastard“ beschimpft und getreten wurde; der vierte Vorfall ereignete sich in der Nacht vom 9. auf den 10. November und betraf wiederum einen Afrikaner, der mit Pfefferspray besprüht wurde.Auslöser für die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft von Verona war eine im Rahmen einer anderen Untersuchung durchgeführte Telefonüberwachung, bei der sich ein Polizist damit brüstete, eine angehaltene Person mit 2 Ohrfeigen „in die Schranken gewiesen“ zu haben.Senatspräsident Ignazio La Russa kommentierte: „Die Ermittlungen in Verona sind besorgniserregend. Ich hoffe, dass die Polizisten in der Lage sein werden, ihre Unschuld zu beweisen – aber wenn nicht, ist es richtig, dass sie für ihr Verhalten zahlen.“