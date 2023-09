Schwerer Unfall in Innsbruck: Bus und Motorrad prallen zusammen

Ein 39-jährige Buslenker war entlang der Viaduktbögen gefahren. Plötzlich sei der Motorradfahrer in einer Kreuzung aus einem Bogen gekommen, beschrieb die Polizei.Der Österreicher wurde am rechten Unterschenkel schwer verletzt. Die Rettung brachte den Mann in die Innsbrucker Klinik. Der Busfahrer blieb hingegen unverletzt.