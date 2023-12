Vinschgauer Staatsstraße: Schwerer Unfall oberhalb von Vetzan

Foto: © Karl de March

Ersten Rekonstruktionen zufolge hatte eines der Autos einen VW-Bus mit rumänischem Kennzeichen gestreift, in der Folge stießen die beiden Wagen – ein Jeep und ein kleiner Transporter der Marke Fiat – frontal zusammen. Den genauen Unfallhergang erheben derzeit die Carabinieri.Das Team der Hubschrauber des Aiut Alpin Dolomites und Pelikan 3 versorgten die Verletzten gemeinsam mit Notarzt und Sanitätern des Weißen Kreuzes. Sie wurden in die Krankenhäuser von Bozen und Schlanders gebracht.Die Kurve ist im Vinschgau bekannt: Öfters ist es hier bereits in der Vergangenheit zu Unfällen gekommen.Die Freiwilligen Feuerwehren von Vetzan und Schlanders waren vor Ort: Eine große Menge an Flüssigkeiten – Treibstoff und Öl – musste gebunden werden.In der Folge bildeten sich ausgedehnte Staus: Die Staatsstraße ist seit über 2 Stunden gesperrt, es gibt keine Ausweichroute.