Seis: Linienbus und Pkw prallen aufeinander – Schaden groß

Auch der Bus wurde schwer beschädigt. - Foto: © FFW Seis am Schlern

Gegen 17.45 kam es auf der Straße zwischen Seis und Kastelruth zu einem Verkehrsunfall. Dabei prallten aus bisher ungeklärter Ursache ein Linienbus und ein Pkw seitlich mit voller Wucht aufeinander. Am Auto entstand Totalschaden. Auch der Bus wurde auf der linken Vorderseite schwer beschädigt.Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Eine Frau wurde noch an der Unfallstelle vom Weißen Kreuz Seis untersucht. In das Krankenhaus gebracht werden musste sie aber nicht. Die 13 Insassen des Busses wurden mit der nächsten Linie weitergeschickt.Die Freiwilligen Feuerwehren von Seis und Kastelruth übernahmen die Aufräumarbeiten und die Sicherung der Unfallstelle. Diese blieb immer einspurig befahrbar. Es kam dennoch zu Kolonnenverkehr, weil sich der Unfall im Berufsverkehr ereignet hatte. Der Einsatz konnte nach gut einer Stunde beendet werden.Die Unfalldynamik wird von den Carabinieri Kastelruth ermittelt.