Sexten: Suchaktion wegen verlorener Schaufel und Sonde

2 Tourengeher stießen am Vormittag bei dichtem Nebel im Talschluss von Sexten auf die Lawinenschutzausrüstung. Nachdem ihr Lawinenverschüttetensuchgerät zumindest kurzzeitig auch ein Signal geortet habe, alarmierten sie die Einsatzkräfte.Bergrettung, Finanzwache und der Notarzthubschrauber Pelikan 2 eilten an die angegebene Stelle und starteten die Suche nach möglichen Verschütteten. Derweil begannen die Nachforschungen nach dem Besitzer der Schaufel und der Sonde. Es stellte sich heraus, dass beides bei einem Skiverleih ausgeliehen worden war.Von dort kam dann Entwarnung: Ein Tourengeher hatte am Mittwoch die ausgeliehene Ausrüstung ohne besagte Schaufel und Sonde wieder zurückgebracht, war also wohlbehalten ins Tal zurückgekehrt. Nach einer Einsatzstunde bei widrigen Wetterbedingungen konnten die Suchmannschaften wieder abgezogen werden.