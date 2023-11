Sexuelle Gewalt am Radweg in Bozen: Verurteilt

Das Opfer war am Rückweg von einem Abendessen, ein Kollege hatte sie fast bis nach Hause begleitet. Doch kaum war die Frau allein, wurde sie von einem Radler zu Boden gerissen, der sofort versuchte, ihr sexuelle Gewalt anzutun. Die Frau wehrte sich nach Leibeskräften und schlug den Täter damit in die Flucht.Der zweite Vorfall ereignete sich in der Nacht auf den 27. September 2022 unweit des ersten Tatortes. Auch in diesem Fall konnte sich die Frau retten. Die Polizei ging davon aus, dass der Täter den Opfern jeweils auf dem Radweg so lange gefolgt war, bis sie an eine Stelle kamen, die er für geeignet für sein Vorhaben hielt, weil sie abgeschieden genug und vor Blicken anderer geschützt waren.Anhand von Videoaufnahmen aus der Umgebung und der Täterbeschreibung konnte die Polizei schon im Oktober den 29-jährigen Tatverdächtigen ausforschen und verhaften. Bei einer Hausdurchsuchung wurden Kleidungsstücke sichergestellt, die jenen entsprachen, die die Opfer am Täter bemerkt hatten. Auch stellte sich heraus, dass der Mann sich an den jeweiligen Tattagen von der Arbeit freigenommen hatte.