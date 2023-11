Shakira vor Gericht

Die Kolumbianerin („Waka Waka“, „Hips Don't Lie“) muss am ersten Verhandlungstag persönlich vor dem Landgericht in Barcelona erscheinen. Der 46-Jährigen wird vorgeworfen, in den Jahren 2012 bis 2014 insgesamt 14,5 Millionen Euro hinterzogen zu haben. Die spanische Staatsanwaltschaft fordert eine Haftstrafe von 8 Jahren und 2 Monaten sowie eine Geldstrafe in Höhe von 23,8 Millionen Euro. Shakira hat wiederholt ihre Unschuld beteuert.Die Musikerin versicherte, sie habe damals ihren Wohnsitz auf den Bahamas gehabt. Sie habe lediglich ihren damaligen Partner und Fußballstar Gerard Piqué, mit dem sie 2 Kinder hat und von dem sie mittlerweile getrennt ist, wiederholt in Spanien besucht. Erst von 2015 an habe sie dann ständig in Barcelona gelebt. Zudem habe sie alle Steuern plus Zinsen inzwischen nachgezahlt.Bis zum 14. Dezember soll es 12 Verhandlungstage geben. Laut spanischen Medienberichten wird nicht ausgeschlossen, dass es noch vor Verhandlungsbeginn zu einer außergerichtlichen Einigung kommt.