Silvesterpartys in Südtirol: Wo der Countdown richtig gefeiert wird

Silvesterparty in Bozen

Viel Musik und Music-Light-Show in Meran

Stadtsilvester Brixen

„Südtirols größte Silvesterparty“ in Bruneck

Silvester unterm Zwölferturm in Sterzing

Silvesterparty in Neumarkt

Silvester in Lana

Party in St. Ulrich

Feier in St. Christina

New Year's Party in Wolkenstein

Silvesterparty in Kastelruth

Sexten feiert Silvester schon am 30. Dezember

Feier in Corvara

Festa de nanü in St. Kassian

Zahlreiche weitere Angebote

Die Gemeinde Bozen veranstaltet auf dem so genannten Siegesplatz eine öffentliche Party, um das neue Jahr zu begrüßen. Die Feier mit Livemusik und DJ beginnt um 16 Uhr und endet um 2 Uhr in der Früh. 2 Moderatoren führen durch den Abend.In Meran wird am 31. Dezember so richtig gefeiert. Bereits ab 10.30 Uhr gibt es Livemusik auf der Kurpromenade, am Thermenplatz und am Sandplatz. Auch im Stadtzentrum spielen Bands. Außerdem gibt es ein Programm für Kinder. Ab 22 Uhr beginnen dann die Partys am Thermenplatz, am Theaterplatz und in der Freiheitsstraße. Um Mitternacht gibt es eine Music-Light-Show.Auch in Brixen wird am 31. Dezember gefeiert. Um 21 Uhr verwandelt sich der Domplatz in den Hotspot für alle, die mit Freunden und Familie das Jahr 2024 begrüßen wollen. Für gute Stimmung ist gesorgt.Wenn man den Veranstaltern glauben will, wird in Bruneck am 31. Dezember die „größte Silvesterparty Südtirols“ steigen. Um 20 Uhr beginnt die Feier am Rathausplatz.Unter dem Motto „Silvester unterm Zwölferturm“ wird am 31. Dezember ab 22 Uhr bei einer Jahresausklangsparty am Sterzinger Stadtplatz gefeiert. Davor überbringen Feuerwehr und Bürgerkapelle ihre Neujahrswünsche und das neue Glockenspiel am Zwölferturm erklingt.Zum bereits 8. Mal organisiert die Musikkapelle Neumarkt, heuer zusammen mit dem Krampusverein Neumarkt, die große Silvesterparty am Dorfplatz von Neumarkt. Für Speis und Trank ist bestens gesorgt. Das Programm beginnt um 10 Uhr, die Party um 20 Uhr.Auch in Lana gibt es am letzten Tag des Jahres guten Grund zum Feiern, um das Jahr gebührend ausklingen zu lassen. Dazu laden die Wirte an den Gastronomieständen des Sterntaler Weihnachtsmarktes im Kapuzinergarten von 10 bis 18 Uhr ein. Pünktlich um Mitternacht wird es dann wieder hell in Lana, wenn das feierliche Feuerwerk am Himmel erstrahlt.Der Fackellauf in St. Ulrich ist mittlerweile Tradition. Gegen 18.15 Uhr fahren Skilehrer mit Fackeln über die Palmer-Piste. Um 22.30 Uhr beginnt dann die große Party am Antoniusplatz, die heuer wieder vom Hockey Club organisiert wird.Auch in St. Christina wird heuer eine Silvesterparty veranstaltet. Um 22.30 Uhr geht es auf dem Dossesplatz los.Um 22 Uhr beginnt die große Party in Wolkenstein auf dem Nives-Platz. Für Musik und Getränke ist gesorgt.Die Organisatoren der Silvesterparty auf dem Dorfplatz in Kastelruth versprechen eine großartige Feier, um das neue Jahr zu begrüßen. Die Veranstaltung beginnt um 21 Uhr und bietet eine stimmungsvolle Atmosphäre mit Musik, Tanz und fröhlicher Geselligkeit.In Sexten will man sich für das Feiern Zeit nehmen und dem Trubel entgehen: Silvester wird deswegen schon am 30. Dezember gefeiert. Ab 17.30 Uhr gibt es Musik und ein stilles Feuerwerk. Anschließend steigt im Haus Sexten die Fete. Wer am 31. Dezember trotzdem noch Lust zum Feiern hat, kann nachfahren, wo am Dorfplatz eine Party gefeiert wird.Vor der herrlichen Kulisse der verschneiten Berge wird der Gemeindeplatz von Corvara zum Mittelpunkt der Silvesterfeier. Die Feier beginnt um 22.30 Uhr.Um 22.30 geht es los im Zentrum von St. Kassian mit der Party. Eine Liveband spielt.Auch in zahlreichen anderen Dörfern in Südtirol wird Silvester gefeiert. So gibt es viele Klubs, Bars und Restaurants, die zu Silvester etwas eigenes geplant haben. Aber auch zu Hause lässt es sich mit einem Glas Sekt gut ins neue Jahr rutschen.