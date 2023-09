Foto: © ANSA / Filippo Venezia

Der Verdacht: Am späten Freitagnachmittag soll der 45-jährige Sohn seine Mutter mit Tritten und Schlägen so schwer verletzt haben, dass sie diesen in der Nacht erlag. Der Sohn wurde bereits am späten Abend festgenommen.Bisher hat der Sohn sich zu den Vorwürfen gegen ihn nicht geäußert.Er selbst, seine Frau und seine Mutter hätten seit einiger Zeit unter einem Dach gelebt, heißt es. Die Hintergründe sind noch unklar.