SKJ: 10.000 Euro für Menschen in schwierigen Lebenssituationen

Spenden gehen an Caritas Diözese Bozen-Brixen, Wünschewagen und Südtiroler Kinderdorf

Spendenübergabe von 5000 Euro an das Südtiroler Kinderdorf v.l.n.r.: Simon Klotzner, 1. Landesleiter von Südtirols Katholischer Jugend und die Präsidentin des Südtiroler Kinderdorfes Sabina Frei. - Foto: © SKJ

Eine der 3 Säulen von Südtirols Katholischer Jugend ist neben „jung sein“ und „Christ:in sein“ auch die Säule „solidarisch sein“. Mit der jährlichen Adventskalenderaktion unterstützt der Verein Kinder, Jugendliche und Erwachsene in schwierigen Lebenssituationen und leistet somit einen wichtigen solidarischen Beitrag. Seit 1984 wird der Adventskalender, der zugleich auch ein Jahreskalender ist, auf ganz besondere Art und Weise gestaltet. Im letzten Jahr wurde der Kalender von Jugendlichen der SKJ Ortsgruppe Lengmoos/Klobenstein erarbeitet.„Die Adventskalenderaktion ist eine solidarische Aktion von Jugendlichen für Jugendliche! Durch diese Aktion können wir auch in diesem Jahr wieder Menschen in schwierigen Lebenssituationen unterstützen und das freut mich sehr,“ betont Simon Klotzner, 1. Landesleiter von Südtirols Katholischer Jugend und meint weiter: „Junge Menschen machen mit dieser Aktion die Welt ein kleines Stück besser und lebenswerter und senden anderen Hoffnung, Perspektive und gute Gedanken. Das ist der Inbegriff von Solidarität und christlichem Lebensstil“.Der Reinerlös der Aktion ging in diesem Jahr wieder an 3 Organisationen: an die Caritas Diözese Bozen-Brixen, den Wünschewagen und an das Südtiroler Kinderdorf. Sabina Frei, Präsidentin des Südtiroler Kinderdorfes, konnte sich über einen Scheck in Höhe von 5000 Euro freuen. Sie bedankte sich herzlich für die Spende: „Wir freuen uns über eure großzügige Spende sehr! Sie beweist einmal mehr, dass junge Menschen sich für andere engagieren und konkrete Zeichen der Verbundenheit setzen. Ihr tragt mit dazu bei, dass die Ferienaktionen unserer Wohngemeinschaften auch heuer wieder stattfinden können. Herzlichen Dank dafür.“Die zweite Scheckübergabe erfolgte im Garten der Caritas in Bozen. Jeweils 2500 Euro wurden der Direktorin der Caritas, Beatrix Mairhofer und Katharina Haniger vom Team Wünschewagen übergeben. Der Wünschewagen ist ein Gemeinschaftsprojekt des Landesrettungsvereins Weißes Kreuz und der Cari-tas Diözese Bozen-Brixen. Für Menschen, dessen letzter Wunsch erfüllt wird, ist dieser Dienst kostenlos. Finanziert wird das Projekt durch Spenden.„Immer mehr Menschen in Südtirol geraten in Bedrängnis, weil sie angesichts der gestiegenen Preise nicht mehr mithalten können. Diese Spende hilft uns, die Betroffenen in Krisensituationen aufzufangen und ihnen Rückhalt zu geben“, erklärt Caritas Direktorin Beatrix Mairhofer.„Solche Einrichtungen sind unglaublich wertvoll und wir hoffen sehr, dass unser neuer Kalender wieder viel Unterstützung erfährt und wir damit Gutes tun können“, meint Simon Klotzner abschließend. Der neue Kalender wird von der SKJ Ortsgruppe Trens gestaltet und wird ab Mitte November zu haben sein.