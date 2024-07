So viele „Alkosünder“ wurden im vergangenen Winter gestraft

Wird im Osten mehr getrunken?

Die meisten Übertretungen wurden dabei im Gadertal festgestellt. 8 Übertretungen gab es im Skigebiet Obereggen, 7 am Kronplatz, jeweils eine auf Meran 2000 und in Gröden. Diese Zahlen gehen aus einer Antwort von Landesrat Luis Walcher auf eine Anfrage des Freien Landtagsabgeordneten Andreas Leiter Reber hervor.Die Übertretungen werden dabei von den Ordnungskräften protokolliert, die Verwaltungsstrafen dann vom Landesamt für Tourismus und Alpinwesen ausgestellt.Leiter Reber wollte auch wissen, wie viele Personen in der Vorjahres- Wintersaison gestraft worden waren, also bevor das entsprechende Landesgesetz an die neuen staatlichen Vorgaben von 2022 angepasst worden war: In der Wintersaison 2022/23 waren es insgesamt 7, 5 davon im Gadertal und jeweils eine Übertretung gab es am Kronplatz und auf Meran 2000.„Eigentümlich“, findet das Leiter Reber: „Ich glaube nicht, dass im Osten mehr getrunken wird, vielleicht sind dort einfach die Carabinieri lieber unterwegs.“