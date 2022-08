So viele Wolfsrudel gibt es mittlerweile in den Alpen

Die Wolfsrudel in den Alpen im Jahr 2021.

Der gesamte Alpenbogen umfasst eine Fläche von rund 200.000 Quadratkilometern. Davon weisen wissenschaftliche Studien zwar nur die Hälfte als geeigneten Wolfslebensraum aus, die Anpassungsfähigkeit des Wolfes sei jedoch schon oft unterschätzt worden, heißt es in der Erhebung.„Seine aktuelle Verbreitung in den Westalpen zeigt, dass fast alle Gebiete der Alpen besiedelt werden können. Wolfsrudel sind territorial, ihre Territorien sind in den Alpen rund 200 bis 400 Quadratkilometer groß.“Seit der ersten Rudelbildung in den französisch-italienischen Südwestalpen im Jahr 1993 ist der Wolfsbestand stetig gewachsen, heißt es weiter in der Erhebung. Nach einem anfänglich zögerlichen Wachstum, entwickle sich die Population momentan exponentiell mit einem jährlichen Zuwachs von 25 bis 30 Prozent.Die Auswertung aller Monitoringdaten aus den Alpenländern zeige, dass 2021 rund 250 Wolfsrudel in den Alpen lebten. Dieses Jahr sei aufgrund der Zuwachsrate bereits mit über 300 Rudeln zu rechnen, womit bald die Hälfte des Lebensraumes besiedelt sein werde.