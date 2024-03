Spionage-Verdacht gegen Finanzpolizist und 15 Personen

Die Ermittlungen betreffen weitere 15 Personen, darunter ein Anti-Mafia-Staatsanwalt, sowie 8 Journalisten, die angeblich von den vertraulichen Informationen aus den Datenbanken profitiert haben. Die Untersuchung geht auf eine Beschwerde von Verteidigungsminister Guido Crosetto zurück.Informationen über Regierungsmitglieder wie die Minister Francesco Lollobrigida (Landwirtschaft), Marina Elvira Calderone (Soziales), Gilberto Pichetto Fratin (Umwelt) und Adolfo Urso (Industrie) sollen gesammelt worden sein. Auch über Marta Fascina, Abgeordnete der Forza Italia und letzte Lebensgefährtin von Silvio Berlusconi, sowie Olivia Paladino, Lebensgefährtin von Expremier Giuseppe Conte, wurde in den Datenbanken recherchiert.Expremier Matteo Renzi und seine rechte Hand Marco Carrai tauchen ebenfalls unter den Persönlichkeiten auf, über die in den Datenbanken Informationen gesammelt wurden. Dasselbe gilt für den Rapper Fedez, den ehemaligen Präsidenten von Juventus Turin Andrea Agnelli, Juves Trainer Massimiliano Allegri und den Fußballspieler Cristiano Ronaldo.Weitere Namen, die in den Zugriffen auftauchen, sind die des inhaftierten Ex-Senators Denis Verdini, der ehemaligen Präsidentin der Abgeordnetenkammer Irene Pivetti, des Anwalts Piero Amara und des Geschäftsmanns und Verlegers Francesco Gaetano Caltagirone.