Achtung: Heftige Gewitter im Anmarsch – Erhöhte Vorsicht geboten

Zivilschutzstatus auf Alfa-Aufmerksamkeit

Im Laufe des heutigen Nachmittags steigt die Gewittergefahr an, fasst Lukas Rastner vom Landesamt für Meteorologie und Lawinenwarnung zusammen: Speziell am Abend und in der ersten Nachthälfte sind heftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich. Auch morgen Nachmittag sind einzelne stärkere Gewitter nicht auszuschließen.Der Warnlagebericht weist für heute und morgen im Hinblick auf Massenbewegungen und Murgänge sowie auf starke Gewitter die zweithöchste Warnstufe Orange auf. Dies weist auf verbreitete Ereignisse hin, die heftig und unvermittelt auftreten und länger anhalten können, fasst der Direktor des Landeswarnzentrums Willigis Gallmetzer zusammen.Auch Steinschläge, Baumstürze und kleinräumige Überflutungen können auftreten. Vor allem in bewohnten Gebieten gilt es, sich vor abbrechenden Ästen zu schützen. Ein weiterer Anstieg der Flusspegel in den Haupt- und Nebengewässern ist zu erwarten. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aller zuständigen Landesämter sind einsatzbereit.Deshalb wurde bei der Bewertungskonferenz in der Agentur für Bevölkerungsschutz heute Mittag beschlossen, den Zivilschutzstatus auf Alfa-Aufmerksamkeit anzuheben, berichtet der Direktor der Agentur für Bevölkerungsschutz Klaus Unterweger. Die Aufmerksamkeitsstufe gilt aufgrund der bevorstehenden meteorologischen Ereignisse in Kombination mit den bereits gesättigten Böden.Auch das hohe Verkehrsaufkommen und einige öffentliche Veranstaltungen im Freien, die für dieses Wochenende in Südtirol vorgesehen sind, erfordern eine erhöhte Aufmerksamkeit. Direktor Unterweger ruft auch die Veranstalter dazu auf, entsprechende Vorbereitungen vor den bevorstehenden Gewittern zu treffen.Landeshauptmann und Bevölkerungsschutzlandesrat Arno Kompatscher dankt allen Einsatzkräften des gesamten Zivilschutzsystems und ruft die Bevölkerung dazu auf, die kritische Situation an diesem Wochenende bei der Planung aller Aktivitäten zu berücksichtigen und sich eigenverantwortlich so zu verhalten, dass sich möglichst jede und jeder selbst schützt.