Stilfser Joch: Ein mysteriöser Anruf weckt neue Hoffnung

Der Hintergrund der Suche ist jedoch mysteriös: Der Mann ist seit Donnerstag verschwunden, in der Nacht auf Montag schien dann ein Anruf von seinem Handy aus bei seiner Schwester auf – aber nur für einige Sekunden, beim Rückruf der Schwester war kein Signal festzustellen. Eine technische Überprüfung ließ dann aber vermuten, dass sein Handy wohl in der Tat eingewählt war.Die Einsatzkräfte machten sich deshalb am Montag auf die Suche, jedoch erneut erfolglos. Wie Patrick Gentilini von der Trafoier Bergrettung sagte, hätten die extremen Bedingungen am Berg die Suche sehr erschwert. STOL hat berichtet.