Stilfser Joch: Suchaktion erfolglos abgebrochen

Auch Hubschrauber im Einsatz

Der 58-J√§hrige gilt seit Donnerstag als vermisst (STOL hat berichtet) . Am Samstag wurde die Suche fortgesetzt, rund 50 Einsatzkr√§fte verschiedenster Organisationen beteiligten sich daran.Wie Patrick Gentilini von der Trafoier Bergrettung erkl√§rte, gestaltete sich die Suche schwierig und musste am sp√§ten Nachmittag erfolglos abgebrochen werden.Der Mail√§nder k√∂nnte auf einer Abfahrt √ľber die Piste hinaus geraten und in eine Gletscherspalte gest√ľrzt sein. Aufgrund des Schnees und des Sturms der vergangenen Tage gebe es auch keine Spuren.Im Einsatz standen die Bergretter aus Trafoi, Prad, Sulden, Taufers im M√ľnstertal sowie aus Bormio (Lombardei). Zudem beteiligten sich die Berufsfeuerwehr von Bormio sowie Bergretter der Finanzwachen von Schlanders und Bormio an der Suche. Auch Hubschrauber der Finanzwache Bozen, der Feuerwehr aus Bormio und der Notarzthubschrauber Aiut Alpin suchten das Gebiet ab.Die Suche wird vorerst nicht wiederaufgenommen.