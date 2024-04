Sturm mit Spitzen über 100 Stundenkilometern über Österreich

An dritter Stelle landete der Brunnenkogel ebenfalls in Tirol auf 3.437 Metern Seehöhe mit 106,6 Stundenkilometern Windspitze. Auch Buchberg in Niederösterreich auf 460 Metern Seehöhe (106,2 km/h), die Wiener Jubiläumswarte (450 Meter Seehöhe, 101,9 km/h) und die Rudolfshütte in Salzburg (2.317 Meter Seehöhe; 100,1 km/h) brachten es auf dreistellige Windspitzen.Verbreitet gab es Windgeschwindigkeiten deutlich über 80 Stundenkilometer. Dazu zählten die Hohe Wand, Wiener Neustadt, Melk oder die Wiener Messstationen Hohe Warte und Innere Stadt.