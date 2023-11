Suchaktion nimmt glückliches Ende: 13-jähriges Kind wohlauf gefunden

Am Donnerstag hatte das Kind die Wohnung der Mutter in Bozen verlassen und sich auf den Weg zum Nachmittagsunterricht gemacht. Als die Mutter es dann mit dem Mobiltelefon anrief, stellte sie fest, dass es nicht in der Schule angekommen war.Sofort schaltete die Mutter die Carabinieri ein, die die Suche nach dem 13-Jährigen gemeinsam mit Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr aufnahmen. Die Carabinieri telefonierten mehrmals mit dem Kind, dieses teilte ihnen allerdings nicht mit, wo es sich aufhielt. Erst als die Ermittler während eines Telefonates eine Bahnhofsdurchsage im Hintergrund hören konnten, hatten sie einen ersten konkreten Hinweis auf den Aufenthaltsort des Kindes.Die Carabinieri besetzten daher mit mehreren Patrouillen die Bahnhöfe zwischen Bozen und Sterzing, um nach dem Kind zu suchen. Die Lokalisierung seines Mobiltelefons ermöglichte es anschließend, das Suchgebiet auf die Gemeinde Klausen zu beschränken.Dort konnten die Carabinieri das Kind schließlich in einem Waldstück dank des Einsatzes von Spürhunden und einer Thermaldrohne finden. Es hatte sich wohl auf den Weg zur Wohnung seines Vaters gemacht, die sich unweit des Waldstückes befindet. Das Kind sei zwar verängstigt und unterkühlt gewesen, ansonsten habe ihm aber glücklicherweise nichts gefehlt.Die Suche sei zusätzlich erschwert worden, weil das Kind immer wieder vor den Carabinieri davon gelaufen sei, weil es Angst gehabt hätte, von den Eltern ausgeschimpft zu werden. Nach der erfolgreichen Suchaktion wurde das Kind zu seinem Vater gebracht.