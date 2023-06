Suche nach Johann Telfser fortgesetzt

Zahlreiche Einsatzkräfte suchen nach dem Vermissten. - Foto: © Landesfeuerwehrverband Südtirol

Auch die Wasserrettung stand im Einsatz. - Foto: © Landesfeuerwehrverband Südtirol

Hinweise bitte sofort melden

Der 39-jährige Johann Telfser aus Kortsch wurde zuletzt am Donnerstagabend gesehen. Dort hatte er sich um 18 Uhr mit seinem E-Bike von zu Hause aus auf den Weg gemacht.Am Freitagabend startete eine große Suchaktion, die in den folgenden Tagen fortgesetzt wurde.Zuletzt konzentrierte sich die Suche auf das Gebiet beim Zufrittsee im hinteren Martell. Dort hatten die Einsatzkräfte am Sonntag zuerst das E-Bike und später den Rucksack des Vermissten entdeckt (STOL hat berichtet) Am heutigen Dienstag wurde in Martell weitergesucht. Gesucht wurde unter anderem im Wasser sowie in den Wäldern und Bergen in der Nähe des Sees. Im Einsatz standen die Wasserrettung, die Berufsfeuerwehr Bozen, die Hundestaffel, die Finanzwache und Bergrettung.Telfser hat blonde Haare, eine sportliche Figur und ist 186 Zentimeter groß. Bei seinem Verschwinden soll der 39-Jährige eine schwarze „The North Face“-Jacke und blaue „La Sportiva“-Schuhe getragen haben.Alle Hinweise zum Verbleib des 39-Jährigen sollen umgehend unter der Notrufnummer 112 weitergegeben werden.