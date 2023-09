Suche nach Konrad Walter (68) ausgeweitet – Hinweise erwünscht

Konrad Walter. - Foto: © Privat

Über 100 Einsatzkräfte suchen nach Konrad Walter

Am frühen Donnerstagmorgen wurde die Suche wiederaufgenommen. - Foto: © FFW Veschneid

Neue Hinweise: Ist Konrad Walter in Terlan?

Lagebesprechung der Einsatzkräfte. - Foto: © FFW Veschneid

Konrad Walter wird seit Mittwoch vermisst. Der Mann ist 68 Jahre alt, etwa 165 Zentimeter groß und trägt eine Brille. Bei seinem Verschwinden soll Walter eine graue Turnhose und ein weißes T-Shirt getragen haben. Zuletzt wurde der 68-Jährige in Mölten gesehen.Mehr als 100 Einsatzkräfte waren am Mittwochabend bei der Suche nach Konrad Walter im Einsatz. Kurz vor Mitternacht musste die Suche unterbrochen werden, bisher ergebnislos.Im Einsatz waren Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Verschneid, Mölten, Terlan, Vöran, Hafling und Jenesien. Auch die Bergrettungsdienste Bozen (BRD und CNSAS) und die Finanzwache, Hundeführer der Südtiroler Suchhundestaffel und des Bergrettungsdienstes, Carabinieri und Forstbeamte suchten nach dem Mann.Am frühen Donnerstagmorgen wurde die Suche nach dem 68-Jährigen wiederaufgenommen. Neben Feuerwehren, Finanzwache, Bergrettung, Carabinieri und verschiedenen Hundestaffeln ist am Donnerstag zusätzlich die Flugstaffel der Finanzwache an der großangelegten Suchaktion beteiligt. Der IMSI-Catcher im Hubschrauber – ein Gerät, um Handysignale zu orten – kommt allerdings nicht zum Einsatz. „Die Voraussetzungen dafür sind nicht gegeben“, so die Finanzwache.„Wir haben bereits das gesamte Gemeindegebiet von Mölten erneut abgesucht – allerdings ohne Ergebnis“, sagt Hansjörg Lintner, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Verschneid, zu STOL. „Inzwischen gehen wir 2 bis 3 neuen Hinweisen nach“, so Lintner. Ein Bürger soll Konrad Walter auf einem Wanderweg in Richtung Terlan gesehen haben. Zurzeit gehen die Einsatzkräfte dieser Spur nach.Die Behörden konzentrieren sich hingegen vor allem auf den Raum Bozen. „Eigentlich wird im ganzen Bezirk gesucht“, sagt der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Verschneid zu STOL. Bei der Suche werden auch 4 Drohnen eingesetzt.