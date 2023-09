Südtirol: 14-Jährige bei Dorffest vergewaltigt

„Ich selbst werde tun, was ich kann, und um mehr Kontrollen bitten“

Die beiden Männer, die nicht aus der Region stammen, sollen zunächst ein anderes Mädchen belästigt haben; dann – so der Bericht – vergewaltigten sie die 14-Jährige.„Wenn man von Vergewaltigung und sexueller Gewalt hört, hat man den Eindruck, dass es sich um Dinge handelt, die weit weg sind, die bei uns nie passieren könnten“, sagt der Bürgermeister der betroffenen Gemeinde der Zeitung.„Leider ist das aber nicht der Fall. So etwas hätte nicht passieren dürfen. Und es ist unsere Pflicht, etwas zu tun, damit so etwas nie wieder passiert. Ich selbst werde tun, was ich kann, und um mehr Kontrollen bitten.“