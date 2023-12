„Südtirol hilft“ mit Sonderversteigerungen

Mit Start am 11.Dezember werden 3 Jeroboam oder Doppelmagnum mit 3 Liter dieses besonderen Tropfens, eine 6 Liter fassende Methusalem sowie eine unglaubliche 9-Liter-Flasche mit dem Namen Salmanazar zur Versteigerung angeboten. In den vergangenen Jahren haben sich diese Einzelstücke gefüllt mit dem Benefizwein „Lumina“ großer Beliebtheit erfreut und Summen für den guten Zweck eingebracht. Der Zuschlag erfolgt jeweils um 18.25 Uhr.Eine weitere Sonderversteigerung bietet der FC Südtirol an. Vom 11. bis zum 21.Dezember, und damit über 2 Wochen, werden täglich sportliche Erlebnisse rund ums runde Leder angeboten. Südtirols einziger Proficlub bietet dabei besondere Erlebnisse an. Jedes Paket umfasst 2 Karten (Sektor Gold) mit Begrüßung durch den für jeden Versteigerungstag zugewiesenen Spieler, der damit auch Pate dieses Tages ist. Dazu bekommt der Ersteigerer jeweils auch ein Originaltrikot mit Unterschrift des Spielers, das nach der Partie überreicht wird.Dabei besteht ausreichend Zeit, mit dem Spieler Fotos zu machen, Autogrammen zu bekommen und zu plaudern. Zu ersteigern gibt es unter anderem Kevin Vinetot, Silvio Merkaj, Simone Davi, Raphael Kofler, Daniele Casiraghi und Fabian Tait, um nur einige zu nennen. Mitgesteigert werden kann wie immer über die Homepage von „Südtirol hilft“ Der Zuschlag erfolgt jeweils um 18:40 Uhr.Wie immer haben sich dabei Prominente bereitwillig in den Dienst der guten Sache gestellt. Die Promiversteigerungen selbst starten mit dem 18. Dezember.