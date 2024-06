Südtirol: Nächste Woche kommt endlich der Sommer

Und nächste Woche?

Temperaturen steigen auf 30 Grad

„Wie lange, weiß man noch nicht“

Der heutige Freitag ist wettertechnisch durchwachsen: Bis in den Nachmittag hinein ist der Himmel stark bewölkt oder bedeckt, gebietsweise können ein paar Regentropfen fallen. Im Laufe des Nachmittags lockert es von Westen her allmählich wieder auf. Die Temperaturen steigen auf 19 bis 24 Grad.Und es bleibt vorerst wechselhaft, schreibt der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin: „Morgen Abend gibt es vermehrt Regenschauer und Gewitter, auch am Sonntag und Montag kommt es zu einzelnen Gewittern.“„Ab Dienstag wird es stabiler und wärmer und es bleibt für mindestens 2 Tage trocken“, so Peterlin.Am Dienstag wird es stabiler. Örtliche Hochnebel am Morgen verschwinden rasch und dann überwiegt der Sonnenschein. Der Mittwoch bringt bis über Mittag strahlenden Sonnenschein, danach tauchen ein paar harmlose Wolken auf. Die Temperaturen bis auf 30 Grad an.„Fazit“, schreibt Peterlin: „Nächste Woche kommt der Sommer , die Temperaturen steigen auf 30 Grad. Wie lange es stabil bleibt, ist heute aber noch offen.“