Laut Aussendung wurden wieder alle Südtiroler Spitäler von der Stiftung „Onda“ ausgezeichnet. Ein wichtiger Aspekt betrifft auch die Sensibilität gegenüber Gewaltopfern.Diese sei in den Einrichtungen des Sanitätsbetriebes hoch, gebe es doch neben eigenen Protokollen auch Vereinbarungen mit Frauenhäusern und speziell geschultes Personal, heißt es in der Aussendung.Auch die Anzahl an weiblichen Führungskräften und das Angebot an speziellen Therapien für Frauen spielte eine Rolle.