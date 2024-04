Sydney: Mindestens 6 Todesopfer nach Messer-Attacke in Einkaufszentrum

Spezialeinheiten der Polizei stehen im Einsatz. - Foto: © APA/afp / DAVID GRAY

Polizisten durchsuchen das Einkaufszentrum auf weitere Täter. - Foto: © ANSA / STEVEN SAPHORE

Der Vorfall hat sich in einem Einkaufszentrum ereignet. - Foto: © APA/afp / DAVID GRAY

In einem Einkaufszentrum in Sydney sind nach Polizeiangaben bei einem möglichen Terror-Anschlag mehrere Menschen niedergestochen worden.Laut Behördenangaben wurden 5 Personen von einem mit einem Messer bewaffneten Mann getötet. Der Angreifer wurde von der Polizei erschossen. Neben den 6 Toten wurden 8 weitere Menschen bei dem Messer-Angriff verletzt, eines der Opfer soll sich in kritischem Zustand befinden.Der australische Premier Anthony Albanese sprach von „verheerenden Ereignissen“. „Tragischerweise wurden zahlreiche Todesopfer gemeldet und die ersten Gedanken aller Australier gelten den Betroffenen und ihren Angehörigen“, schrieb Albanese auf X (vormals Twitter).Die Polizei schließt einen terroristischen Hintergrund mittlerweile nicht mehr aus. Der Angriff ereignete sich am Samstag kurz vor 16 Uhr Ortszeit im Einkaufszentrum Westfield Bondi Junction in der australischen Metropole.Sanitäter behandelten die Patienten noch am Tatort. Mehrere Beiträge in den sozialen Medien zeigten Menschenmassen vor dem Einkaufszentrum. Die Polizei untersucht das Einkaufszentrum nach weiteren Tätern. Genauere Details zu mutmaßlichen Tätern und dem Tathergang gibt es noch nicht.