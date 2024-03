Tag der Frau: Primeln kaufen für die Krebsforschung

Hier ist eine Übersicht über alle Verkaufsstände:

Reinerlös für Studie an den Krankenhäusern Brixen und Meran

„Bessere Behandlungsmöglichkeiten für Krebs entwickeln“

Heuer wird, in Zusammenarbeit mit der Südtiroler Krebshilfe und in Absprache mit Dr. Petra Obexer , eine Forschungsstudie in den Brustkrebszentren an den Krankenhäusern Brixen und Meran unterstützt.Der Beginn der Primelaktion geht auf das Jahr 2000 zurück, wie die SVP-Frauen in einer Zuschrift erinnern. „In den vergangenen Jahren konnten wir immer auf die große Unterstützung durch die Bevölkerung zählen. Insgesamt konnten bis einschließlich 2023 genau 754.436,87 Euro für die Krebsforschung gesammelt werden.“Heuer kommt der Reinerlös der Aktion einer Forschungsstudie an den Krankenhäusern Brixen und Meran zu Gute. „Dabei geht es um die Wirksamkeit verschiedener Behandlungsmethoden für Brustkrebspatientinnen, um die Nebenwirkungen bestimmter Chemotherapien, die nicht nur Brustkrebspatientinnen erhalten, auf das periphere Nervensystem zu verringern“, heißt es in der Aussendung.Die Medikamente wirken sich über Jahre hin häufig so stark auf die Nerven in Fingern und Zehen aus, dass Patientinnen Schwierigkeiten beim Gehen bis hin zur totalen Gehunfähigkeit oder auch Probleme zum Beispiel beim Zuknüpfen einer Bluse haben. „Konkret wird erforscht, inwiefern der Einsatz von Kältereizen die Leiden der Patientinnen lindern und somit deren Lebensqualität während und nach der Chemotherapie positiv beeinflussen kann. Die wissenschaftliche Forschungsstudie wird von der Brixner Primaria Dr. Sonia Prader geleitet,“ informiert Landesfrauenreferentin Renate Gebhard Die SVP-Frauen hoffen auch dieses Jahr wieder auf starke Unterstützung der Südtirolerinnen und Südtiroler im Kampf gegen den Krebs.„Da jedes Jahr in Südtirol etwa 3000 Menschen an Krebs erkranken, ist es notwendig, einerseits bessere Behandlungsmöglichkeiten zu entwickeln und andererseits auch die Lebensqualität für die erkrankten Menschen während und nach den Therapien zu verbessern. Für dieses gemeinsame Ziel wollen wir uns durch diese Aktion einsetzen. Zudem können wir auf diesem Wege auch heuer wieder im Geiste von Marie Curie zur aktiven Förderung von Wissenschaftlerinnen beitragen,“ betont SVP-Landesfrauenreferentin Renate Gebhard .Die SVP-Frauenbewegung ist heuer mit insgesamt 131 Ständen in den Gemeinden vertreten.