1. Zerkratztes Auto: Bär war nicht der Täter – Welches Tier, aber noch immer unklar

Die Motorhaube des Fiat – übel zugerichtet. Wer die Schäden verursacht hat, ist noch nicht klar. - Foto: © südtirol news

2. „Auch ein Förster kann einen Fehler machen“

Wer hat das Auto so zugerichtet?

3. Konsum: Südtiroler wieder zuversichtlicher

Das WIFO erhebt das Konsumklima in Südtirol 4 Mal im Jahr. - Foto: © shutterstock

4. Schwere Unwetter in Adria-Regionen – Riccione: Krankenhaus überschwemmt

Foto: © ANSA / VIGILI DEL FUOCO

5. Herztransplantation nach 20 Minuten Stillstand: Erste Operation weltweit in Padua

Bislang war es niemandem möglich, ein Herz über die gesetzlich vorgeschriebenen 20 Minuten nach dem Herztod hinaus zu transplantieren (Symbolbild). - Foto: © Shutterstock

Die Meldung hatte vergangene Woche für großes Aufsehen gesorgt: Ein Auto in Völser Ried war von einem offenbar großen und aggressiven Tier zerkratzt worden. Die Landesabteilung für Forstwirtschaft ließ verlauten, dass die Kratzspuren auf der Motorhaube auf einen Bären hinweisen, zudem seien Bärenfellhaare an der Frontstoßstange gefunden worden. Nun rudert die Landesabteilung aber zurück: Die DNS-Analyse haben ergeben, dass der Täter kein Bär sei. Welches Tier aber dann das Auto zerkratzt hat, sei immer noch nicht klar. Es war nicht der Bär: Die Meldung, dass nicht Meister Petz den schwarzen Fiat am Oberberglerhof in Völser Ried mit Zähnen und Klauen beschädigt hat, hat am Dienstag fast ebenso großes Aufsehen erregt wie der Fall selbst vor einer Woche. Die Abteilung Forstwirtschaft gibt sich nach ihrem Fehlurteil zerknirscht. Die Frage bleibt: Wer war's, wenn nicht der Bär? Südtirols Verbraucher haben ihr Stimmungstief überwunden: Dies ergibt sich aus der aktuellen Konsumentenumfrage, die vom WIFO – Institut für Wirtschaftsforschung der Handelskammer Bozen durchgeführt wurde. Hier lesen Sie mehr. Schwere Unwetter haben am Dienstag die italienischen Adria-Regionen Emilia Romagna und Marken heimgesucht. Weil der Fluss Samoggia in der Stadt Faenza über die Ufer trat, mussten mehrere Familien evakuiert werden. In der Stadt Senigallia kam es zu schweren Überschwemmungen. In Riccione wurde das Krankenhaus überschwemmt – die Notaufnahme des Krankenhauses wurde geräumt. Unglaublich: Zum ersten Mal in der Welt ist in Italien ein Herz transplantiert worden, das 20 Minuten lang stillgestanden hat, wie die Tageszeitung „la Repubblica“ am Montag berichtet. Die Operation wurde im Krankenhaus von Padua durchgeführt und ist die erste Herztransplantation von einem Spender mit Herz-Kreislauf-Tod hierzulande. Das Organ hatte 20 Minuten lang jegliche elektrische Aktivität eingestellt.