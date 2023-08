1. Schockierende Bluttat in Rovereto: 61-Jährige zu Tode geprügelt

Nachbarn wurden Zeugen der brutalen Attacke im Park. - Foto: © Gabriele Margon

2. Arbeiter aus Indien verliert bei Unfall in Neumarkt seinen Arm

3. Im großen STOL-Interview: Bodo Ramelow auf Südtirol-Urlaub

Bodo Ramelow: „Das Wort Heimat wird in der Linken in Deutschland nicht benutzt, das halte ich für einen großen Fehler.“ - Foto: © DLife

4. Ungemach für Brenner-Pendler

Foto: © Giovanni Pederzini

5. Im letzten Moment aus dem abstürzenden Camper gesprungen

Foto: © FF Sarnthein

Im Trentino herrscht Fassungslosigkeit: Am Samstagabend wurde die 61-jährige Iris Setti im Nikolajewa-Park von einem Mann zu Boden gestoßen und so brutal verprügelt, dass sie in der Nacht im Spital ihren Verletzungen erlag. Der dringend Tatverdächtige – ein 40-Jähriger ausländischer Herkunft – wurde verhaftet. Er war schon im Vorjahr auffällig gewesen. Hier finden Sie mehr dazu. Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich in der Nacht auf Sonntag in einem Unternehmen in Neumarkt ereignet. Ein 41-jähriger Mann aus Indien verlor dabei seinen Arm. Die Ärzte in Innsbruck versuchen ihr Möglichstes, um die Verletzung zu behandeln. Er gilt als einer der Pioniere der Linken in Deutschland, gleichzeitig aber auch als einer der Unbequemsten in seiner Partei: Bodo Ramelow (67). Der Ministerpräsident von Thüringen nimmt nur selten ein Blatt vor den Mund und scheut sich auch nicht, Entscheidungen gegen die Parteilinie zu treffen. Derzeit urlaubt Ramelow mit seiner Frau und Hund Lilo im Passeiertal. Im STOL-Sonntags-Gespräch spricht er über die Fehler seiner Partei, über die Krisen der vergangenen Jahre und die Folgen für die Gesellschaft und über den Twitter-Account seines Hundes Attila. Hier geht es zum Interview. In Nordtirol beginnt am Sonntag die zweieinhalbwöchige Komplettsperre der Brennerstrecke zwischen Innsbruck Hauptbahnhof und dem Bahnhof Brenner. Bis zum 23. August werden unter anderem in den Eisenbahntunneln auf der rund 30 Kilometer langen Bergstrecke umfassende Arbeiten vorgenommen. Im letzten Moment ist es einem Touristen aus Spanien am Sonntagsmorgen im Sarntal gelungen, aus seinem Camper zu springen, der außer Kontrolle rücklings über einen Abhang stürzte: Fast 100 Meter weit schlitterte der Camper in den Wald, wo er liegen blieb. Lesen Sie hier mehr.