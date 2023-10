1. Tragödie: Sohn von Brixner Bäckerfamilie stirbt in Brasilien

Diese Nachricht erschüttert viele in Brixen und darüber hinaus: Der 38-jährige Bastian Profanter – Sohn der bekannten gleichnamigen Brixner Bäckerfamilie – ist am gestrigen Mittwoch in Brasilien tödlich verunglückt. Er war dort im Surfurlaub. Dem 4-jährigen Buben geht es besser, der – wie berichtet – am späten Dienstagnachmittag im Ortsteil Eppan-Berg von einem Pkw angefahren worden war. Am 22. Oktober sind Landtagswahlen. Im Video stellt sich SVP-Obmann Philipp Achammer den kritischen Fragen von STOL-Ressortleiter Arnold Sorg.Südtirols Sanitätsbetrieb riskiert, ab 14. Oktober ohne Generaldirektor dazustehen. Ex-General Thomas Schael hat gestern am Bozner Verwaltungsgericht per Eilantrag die Aussetzung jenes Beschlusses beantragt, mit dem die Landesregierung den Auftrag für Florian Zerzer vorübergehend verlängert hat – aus rein politischen Gründen. Gleichzeitig bereitet Schael eine Eingabe am Rechnungshof vor – für jeden einzelnen Tag, den Zerzer über den 14. Oktober hinaus im Amt bleibt. Nach dem schweren Busunglück in Venedig mit 21 Todesopfern hat die italienische Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen den Geschäftsführer des Busunternehmens eingeleitet. Ermittelt wird auch gegen 2 Beamte der Stadtverwaltung, die für die Instandhaltung von Brücken und Straßen zuständig sind, wie die Lokalzeitung „Il Gazzettino“ am Donnerstag berichtete.