Die ersten Schneefälle sind in höheren Tallagen Südtirols bereits gefallen. Damit steigt die Besorgnis der lokalen Klein- und Mittelunternehmen (KMU) in Bezug auf einen möglicherweise fehlenden Winterlohnausgleich. Der Wirtschaftsverband für Handwerk und Dienstleister mahnt: „Es braucht dringend eine Lösung!“ Der italienische Senat hat am Mittwoch einstimmig eine Reihe von Maßnahmen zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen gebilligt. Der Entwurf wurde nach der Ermordung von Giulia Cecchettin und der Verhaftung ihres Ex-Freundes in Deutschland verabschiedet, die eine landesweite Debatte über das Thema Gewalt ausgelöst hatten. Das Viertelfinale des Davis Cups zwischen Italien und den Niederlanden wird zum Krimi. Jannik Sinner hat seine Aufgabe souverän gelöst und hält die Azzurri somit auf Kurs. Jetzt entscheidet das Doppel-Match alles. Das Team K hat einer möglichen Koalition mit Lega und Fratelli d'Italia in der neuen Landesregierung eine deutliche Abfuhr erteilt. In einem Post in den sozialen Medien nannten Team K-Chef Paul Köllensperger und Spitzenkandidatin Maria Elisabeth Rieder „das Spektakel, welches die italienischen Rechtsparteien derzeit abgeben, einfach nur mehr peinlich.“ Sie gehört zum Fest von Jesu Geburt dazu wie Kekse und Geschenke: die (öffentliche) Weihnachtsbeleuchtung. Mittels Beschluss wurde sie im Vorjahr reduziert, auch um die Energieverschwendung einzudämmen. Die hohen Strompreise sind mittlerweile gesunken, das ändert aber nichts: Die Regel lautet heuer wieder – Glitzer an, aber nur bis 23 Uhr.