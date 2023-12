Kommt der Schnee, geht es für viele Wintersportler richtig los. Immer wieder werden Menschen bei Lawinenabgängen verletzt oder sterben. So auch am vergangenen Wochenende. Thomas Mair ist Ausbildungsleiter der Bergrettung Südtirol und ist verantwortlich für die technische Ausbildung aller Bergretter im Land. Im Interview spricht er über die aktuelle Gefahrenlage, zum Thema Sicherheit am Berg und was er sich für die Wintersaison wünscht. - Foto: © shutterstock