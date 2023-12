1. 11 Tote und Dutzende Verletzte nach Schüssen an Prager Universität

Polizei sperrte das Gebiet großräumig. - Foto: © APA/afp / MICHAL CIZEK

2. So viel wird heuer für Weihnachtsgeschenke ausgegeben

Nur noch wenige Tage, dann stehen wieder um den Christbaum bunt verpackte Weihnachtsgeschenke. Im Schnitt wird in Italien heuer mehr als im Vorjahr für Geschenke ausgegeben. - Foto: © Shutterstock / shutterstock

3. Gunther Emmerlich ist tot

Gunther Emmerlich ist Alter von 79 Jahren gestorben. - Foto: © MDR / Andreas Lander

4. Schneesturm am Alpenhauptkamm: Halber Meter Schnee und mehr erwartet

Am Alpenhauptkamm wird es ergiebig schneien - Foto: © Shutterstock / shutterstock

5. Das ist die beliebteste Pizzeria Südtirols

Bei Schüssen an einer Universität in der Prager Innenstadt sind 11 Menschen getötet und Dutzende verletzt worden. Auch der Schütze sei tot, teilte eine Sprecherin des Rettungsdienstes nach Angaben der Agentur CTK am Donnerstagnachmittag mit. Für Weihnachten wird heuer tiefer in die Tasche gegriffen: Durchschnittlich 186 Euro geben Italiener für Geschenke aus – 29 Euro mehr als im Vorjahr. Dies zeigt eine Umfrage des italienischen Wirtschaftsverbandes Confcommercio. Die Studie verrät auch, was besonders häufig unter dem Christbaum der Italiener zu finden ist. Über Jahrzehnte war sein sonorer Bass präsent in Konzert, Oper und Fernsehen. Gunther Emmerlich zählt zu den deutschen TV-Legenden. Selbst das Alter konnte ihn nicht stoppen – bis zuletzt. Nun ist Emmerlich gestorben. Am Alpenhauptkamm soll es in den kommenden Stunden ergiebig schneien. „50 bis 80 Zentimeter Schnee kommen bis in den Samstag hinein zusammen“, twittert Landesmeteorologe Dieter Peterlin. Auch Orkanböen seien möglich. Noch schlimmer wird es aber in Nordtirol. Der Gewinner der First20 Publikumswahl „Die beliebtesten Pizzerien Südtirols“ steht fest. Über 32.000 Stimmen wurden über das Infoportal restaurants.st zwischen dem 15. November und 7. Dezember abgegeben. Über 450 Südtiroler Pizzerien nahmen am Voting teil. Die beliebteste Pizzeria Südtirols befindet sich im Eisacktal.