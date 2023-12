So viel wird heuer für Weihnachtsgeschenke ausgegeben

Körperpflegeprodukte heuer sehr beliebt

Geschenke werden am meisten im Internet gekauft

Zum ersten Mal seit 2019 ist die Zahl derer, die sich zu Weihnachten beschenken, italienweit wieder leicht gestiegen: Über 73 Prozent der Befragten – ein Prozentpunkt mehr als im Vorjahr – gaben an, etwas zu schenken, zeigt die Studie.Im Durchschnitt lassen die Italiener beim Geschenkeinkauf 186 Euro liegen. Über 90 Prozent der Befragten wollen dabei weniger als 300 Euro und rund 8 Prozent mehr als 300 Euro für den Einkauf ausgeben, was gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg um mehr als 5 Prozentpunkte ist.Während in Italien heuer im Schnitt mehr Geld für Geschenke ausgegeben wird, geht es bei den Deutschen seit mehreren Jahren sparsamer zu, zeigt eine Umfrage des Beratungsunternehmens Ernst & Young. Das durchschnittliche Budget für Weihnachtsgeschenke ist seit 3 Jahren im Sinken: Waren es 2019 noch 281 Euro, sind es heuer rund 250 Euro, die im Schnitt für Geschenke ausgegeben werden.Geschenkt werden laut Confcommercio-Umfrage vor allem Weine und sonstige Lebensmittel. Fast die Hälfte der Befragten gaben an, Körperpflegeprodukte zu schenken – das sind 9 Prozent mehr als im Vorjahr.Allseits beliebt sind nach wie vor Spielzeug, Kleidung und Bücher, die auf den Plätzen 3, 4 und 5 rangieren.In Deutschland sind es vor allem Bargeld und Gutscheinkarten, die besonders oft verschenkt werden. 44 Prozent der Befragten gaben dies in der Studie des Unternehmens Ernst & Young an.Auch in diesem Jahr beweist sich das Internet als stärkster Verkaufskanal. Dennoch gaben fast die Hälfte der Befragten an, auch Läden in der unmittelbaren Umgebung des Wohnortes für Geschenkseinkäufe zu verwenden.