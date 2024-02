1. Antisemitische Parolen auf Schaufenster: Schockierender Vorfall in Bozen

Foto: © stnews

2. Faschingsfeier endet in Notaufnahme: Eppaner (23) mit Glasflasche niedergeschlagen

Bei der Faschingsfeier in Kurtatsch kam es am Unsinnigen Donnerstag zu einem besorgniserregenden Zwischenfall. Ein 23-Jähriger wurde mit einer Glasflasche brutal niedergeschlagen. - Foto: © Privat

3. Trauer um Filippo Gabriele (†33): Diese Leben hat er gerettet

Filippo Gabrieles Renault Kangoo wurde beim Unfall am Freitag völlig zerstört.

4. Daniel Gasser zum neuen Bauernbund-Obmann gewählt

Daniel Gasser ist der neue SBB-Obmann. - Foto: © DLife

5. Toxische Meeting-Kultur

„Meetings gehören nicht vollständig abgeschafft, sie gehören aber reduziert und gut strukturiert.“

In der Landeshauptstadt hat sich ein schockierender Vorfall ereignet. „Juden werden hier nicht bedient“ und „Sieg Heil“: Diese antisemitischen Parolen haben Unbekannte auf das Schaufenster eines Bekleidungsgeschäftes unter den Bozner Lauben geschmiert. Hier geht es zum Artikel. Es sollte eine ausgelassene Faschingsparty werden und endete mit einer blutüberströmten Wunde am Kopf in der Notaufnahme. Ein junger Eppaner (23) wurde bei der Faschingsfeier in Kurtatsch mit einer Glasflasche brutal zugerichtet. Hier geht es zum Artikel. 2021 im März hat er bei einem Großbrand in Innichen mehrere Leben gerettet, für ihn kam bei einem Unfall Freitagfrüh auf der MeBo-Nordspur in Lana aber jede Hilfe zu spät: Der 33-jährige, aus Impruneta in der Toskana stammende Filippo Gabriele war gegen 5.10 Uhr mit seinem Renault Kangoo seitlich gegen die Hinweisbeschilderung und die Leitplanken an der Ausfahrt Lana-Burgstall gekracht. Er dürfte auf der Stelle tot gewesen sein. Die Menschen, die er gerettet hat, werden ihn nie vergessen. Der Südtiroler Bauernbund hat einen neuen Obmann: Nachdem Leo Tiefenthaler das Amt 15 Jahre lang inne hatte, wurde am heutigen Samstag bei einer Klausurtagung in Nals der Eisacktaler Landwirt Daniel Gasser zu seinem Nachfolger gewählt. Hier lesen Sie mehr. „Zu viele Meetings sind Zeitfresser und damit einhergehend Produktivitätskiller“, findet „Dolomiten“-Redakteur Josef Bertignoll. Ein Kommentar.