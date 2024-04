1. Großeinsatz nach chemischer Reaktion in Bozner Firma – Keine Verletzten

2. Große Trauer um Armin Mittermair (22)

Der erst 22 Jahre alte Armin Mittermair wurde bei Waldarbeiten tödlich verletzt. - Foto: © facebook

3. „Handschellen an und ab in den Steinbruch“ – JWA sorgt für Entsetzen

Jürgen Wirth Anderlan ernetet in Südtirol für seine Rede beim FPÖ-Symposium heftige Kritik. - Foto: © DLife/LO

4. Falsche Pflegerin schleicht sich in Seniorenwohnungen, um zu stehlen

Mutmaßliche Betrügerin in Bruneck angezeigt. - Foto: © Carabinieri

5. Langjähriger SOS-Kinderdorf-Präsident Helmut Kutin ist tot

Helmut Kutin habe sein ganzes Leben einer einzigen Aufgabe gewidmet – Kindern in Not zu helfen. - Foto: © APA / HELMUT FOHRINGER

In einem Müllcontainer der Firma Kässbohrer Italia in der Nähe des Bozner Flughafens ist es am Dienstag zu einer chemischen Reaktion gekommen. Mehrere Einsatzkräfte rückten daraufhin aus. Nach kurzer Zeit konnte Entwarnung gegeben werden – es wurde niemand verletzt. Nach dem tragischen Arbeitsunfall im Wald am gestrigen Montag herrscht große Trauer um den 22-jährigen Armin Mittermair. Er ist bei Waldarbeiten auf tragische Weise ums Leben gekommen. Für Harald Stauder (SVP) ist es „das bisher tiefste Niveau, das ich in den vergangenen Jahren im politischen Diskurs gehört habe“: Bei einem Symposium der FPÖ in Wien ließ Jürgen Wirth Anderlan mit Sätzen aufhorchen wie: „Habe die Ehre, liebe Rechtsextreme“. Oder: „Die EU ist ein korrupter kriegsgeiler Sauhaufen mit einem nicht gewählten Dämon an der Spitze.“ In Bruneck haben die Carabinieri eine Obdachlose mazedonischer Staatsbürgerschaft angezeigt und damit eine Serie betrügerischer Vorfälle in den Gemeinden Bruneck und im Ahrntal aufgedeckt. Der langjährige ehemalige Präsident von SOS-Kinderdorf, Helmut Kutin, ist tot. Der Ehrenpräsident sei im Alter von 82 Jahren in Thailand gestorben, teilte die Organisation am Dienstag in einer Aussendung mit.