Falsche Pflegerin schleicht sich in Seniorenwohnungen, um zu stehlen

Frau rechnete nicht mit der Wachsamkeit einiger Senioren

Pensionierter Carabiniere gibt entscheidenden Hinweis

Carabinieri appellieren: „Fremden Menschen nicht die Tür öffnen“

Die 39-jährige Frau habe mehrfach versucht, sich Zugang zu Seniorenwohnungen zu verschaffen, in dem sie sich als „falsche“ Hauspflegerin ausgab, um angebliche Reinigungsarbeiten durchführen zu müssen. Die Frau habe ihre Ziele sorgfältig ausgewählt und ist dadurch in verschiedene Wohnungen eingedrungen.Die falsche Hauspflegekraft hat bei den trügerischen Aktionen aber nicht mit der Wachsamkeit ihrer Opfer gerechnet. Die unangekündigten Besuche machten die Senioren misstrauisch, woraufhin diese ihre Familienangehörigen alarmierten und die Frau damit aus der Wohnung vertrieben, noch bevor sie etwas stehlen konnte.Den Ermittlungen der Carabinieri gingen eine Reihe von Meldungen besorgter Familienangehöriger voraus und fanden ihren Höhepunkt, am 17. April, als die 39-Jährige in Bruneck versucht hatte in das Haus einer 93-jährigen Frau einzudringen.Gemeldet wurde der Vorfall von einem im selben Haus wohnenden pensionierten Carabiniere, der den Besuch beobachtete und daraufhin das Einsatzkommando der Carabinieri von Bruneck verständigte.Diese spürten die mutmaßliche Betrügerin kurz darauf in der Nähe des Gebäudes auf und brachten sie zur weiteren Untersuchung in die Militärkaserne, wo die Frau wegen versuchten schweren Diebstahls in verschiedenen Wohnungen angezeigt wurde.Die Carabinieri warnen vor solchen Betrügereien und appellieren, solche andere unangemessene Vorfälle sofort zu melden.Oberstes Gebot bleibt, so die Carabinieri : Fremden Menschen nicht die Tür öffnen und im Zweifelsfall immer die Notrufnummer 112 kontaktieren.