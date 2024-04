1. Crash auf der Autobahn zwischen 2 Lkw – Eine Person verletzt

Foto: © FFW klausen

2. Prettau: 7 Schafe unmittelbar neben Hof und trotz Zaun gerissen

4. Timmelsjoch: Lawine beim „Frühjahrsputz“

Foto: © Timmelsjoch Hochalpenstraße/Facebook

5. Eishockey-WM in Bozen: Das sagen die Fans

Am heutigen Dienstagmorgen ist es auf der A22 bei Klausen zu einem Verkehrsunfall zwischen 2 Lkw gekommen. Dabei wurde eine Person erheblich verletzt. Kaum ist der Winter vorbei, schlagen die Wölfe wieder zu: In der Nacht auf den heutigen Dienstag wurden am Fuchshof in Kasern in Prettau 7 Schafe vom Wolf gerissen – auf einem Feld nur 100 Meter neben dem Hof. 3.Auf dem Timmelsjoch, der berühmten Panoramastraße auf 2474 Metern Höhe, die Süd- und Nordtirol verbindet, ist der „Frühjahrsputz“ im Gange. Dass diese Arbeit nicht ungefährlich ist, zeigt ein Foto einer Lawine, die auf Ötztaler Seite auf die Straße abgegangen ist. Glücklicherweise wurde kein Arbeiter getroffen. Am Mittwoch ist Halbzeit bei der Eishockey-Weltmeisterschaft der Division 1 Gruppe A in Bozen. In der Sparkasse Arena in Bozen Süd stehen sich Italien, Ungarn, Südkorea, Japan, Slowenien und Rumänien gegenüber. STOL-Reporter Ivo Zorzi hat sich vor dem Spiel Slowenien gegen Rumänien unter die Fans gemischt und sich umgehört, wie es ihnen in Südtirol gefällt.