Feld war eingezäunt

Es sei nicht das erste Mal, dass seine Schafe vom Wolf gerissen wurden, sagt Josef Steger, Bauer des Fuchshofes in Kasern in Prettau . „Das erste Mal war vor 3 Jahren auf der Alm.“Dieses Mal kamen die Wölfe noch näher: „Die Schafe weideten auf dem Feld neben unserem Hof“, so Steger. Das Feld war sogar eingezäunt mit einem elektrischen Zaun, was die Wölfe aber nicht daran hinderte drüber zu springen.Die grausame Bilanz: 7 Schafe wurden gerissen. Der Bauer hat auch sofort die Forstbeamten gerufen, die eine DNA-Analyse nahmen. Sie sahen es aber auch so schon als erwiesen, dass die 7 Schafe von einem oder mehreren Wölfen gerissen wurden, so der Bauer.