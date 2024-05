1. Toblach: 60-Jähriger jahrelang untergetaucht – Nun gefasst

Den Carabinieri von Innichen ist es in der letzten Nacht gelungen, einen Mann zu stellen, der jahrelang gesucht worden war. - Foto: © Carabinieri

2. Große Sorge in Italien: „Zombie-Droge“ aufgetaucht

Fentanyl wird auch als „Zombie-Droge“ bezeichnet. 2 Milligramm können tödlich sein. Die Droge, die 50-mal stärker ist als Heroin, hat in den USA eine hohe Zahl von Todesfällen durch Überdosen synthetischer Opioide verursacht. - Foto: © ANSA / Mauricio Duenas Castaneda / Gr

3. 100 Euro als Bonus: Familien bekommen das Geld vom Staat

Foto: © APA/dpa / Boris Roessler

4. Einfach traumhaft! Das FCS-Märchen geht weiter

5. Bischof Muser: „Wir leben nicht, um zu arbeiten, sondern arbeiten, um zu leben“

Zum heutigen Tag der Arbeit haben Bischof Ivo Muser und die diözesane Kommission für Arbeit und soziale Gerechtigkeit im Dom von Bozen einen Gottesdienst gefeiert. - Foto: © Diözese Bozen-Brixen

Wegen Stalkings vor über 10 Jahren war ein 60-Jähriger aus dem Kosovo gesucht gewesen, seit 4 Jahren war er von der Bildfläche verschwunden. Die Carabinieri von Innichen haben ihn nun aufgegriffen. Auch den versuchten Mord an seinem Sohn und Misshandlungen in der Familie hat der Mann auf dem Kerbholz. Hier lesen Sie mehr dazu. Die Staatsanwaltschaft von Perugia hat eine Untersuchung einleitet, nachdem in einer vor einigen Wochen sichergestellten Dosis Heroin Fentanyl als Streckmittel gefunden wurde. „Wir wollen verstehen, ob dies ein sporadisches Ereignis ist oder ob es ähnliche Episoden gibt“, sagte der Staatsanwalt von Perugia, Raffaele Cantone, laut Medienangaben. Den Bericht lesen Sie hier. Mehr als eine Million Familien mit niedrigem Einkommen in Italien bekommen eine einmalige staatliche Extrazahlung von 100 Euro. Dies geht aus einem Erlass der Regierung von Ministerpräsidenten Giorgia Meloni hervor, der am Mittwoch zum 1. Mai veröffentlicht wurde. Das Geld geht an Familien mit mindestens einem unterhaltspflichtigen Kind, die nur über ein einziges Einkommen von weniger als 28.000 Euro pro Jahr verfügen. Am Mittwoch um 16.57 Uhr stand es offiziell fest: Der FC Südtirol wird auch nächstes Jahr in der Serie B spielen! Die Weiß-Roten fixierten am Tag der Arbeit nach einem Heimsieg gegen Ternana ihr Saisonziel, den Klassenerhalt. Nun dürfen sich die Schützlinge von Federico Valente zurücklehnen – und sogar vom Play-off träumen. Am heutigen 1. Mai, Tag der Arbeit, haben Bischof Ivo Muser und die diözesane Kommission für Arbeit und soziale Gerechtigkeit im Dom von Bozen einen Gottesdienst gefeiert. Dabei betonte Bischof Muser: „Das Sein des Menschen steht über der Arbeit und der Leistung. Wir leben nicht, um zu arbeiten, sondern wir arbeiten, um zu leben.“