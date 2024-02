Tagesrückblick: 5 Meldungen in Minuten

1. Nach Suchaktion: Albert Stockner (73) gestorben – Bisswunden am Körper

Dutzende Einsatzkräfte haben nach Albert Stockner gesucht. - Foto: © shutterstock

2. Tod im Probelokal: Große Trauer um Luigi Rombi

Luigi Rombi war ein sehr tierlieber Mensch. - Foto: © Privat

3. Internationaler Drogenring zerschlagen: Festnahmen auch in Südtirol

Die Finanzpolizei hat einen internationalen Drogenring zerschlagen. (Symbolbild) - Foto: © Shutterstock

4. Große Trauer um Alois Amplatz (72)

Alois Amplatz (72) verlor bei dem tragischen Unglück sein Leben.

5. Enneberg: 55-Jähriger bei Waldarbeiten schwer verletzt

Der Verletzte wurde ins Bozner Spital geflogen. - Foto: © fm

Er galt seit dem gestrigem Sonntag vermisst. Erst am heutigen Montagmorgen wurde Albert Stockner (73) aus Feldthurns mit lebensgefährlichen Verletzungen auf einer Wiese bei Pinzagen gefunden. Laut Ermittlern könnte er von einem Tier angegriffen worden sein, da er Bisswunden am Hals, am Oberkörper und an den Armen aufwies. Am Montagnachmittag ist Stockner im Krankenhaus von Bozen gestorben. In Schlanders und darüber hinaus herrscht große Trauer um Luigi Rombi. Der 71-Jährige hat am Samstagabend bei einem Brand im zu einem Probelokal ausgebauten Keller eines Wohngebäudes in Schlanders sein Leben verloren. „Er war eine gute Person, er war für alle da und immer respektvoll und seriös“, sagt Gemeindereferentin Dunja Tassiello über den begeisterten Musiker. Die Finanzpolizei hat am heutigen Montag eine groß angelegte Operation zur Zerschlagung eines internationalen Drogenrings durchgeführt. In Zusammenarbeit mit den Behörden in Brescia und Bergamo wurden in den Provinzen Brescia, Bergamo, Bozen und Trient 15 Personen festgenommen. Hier lesen Sie mehr. Nach dem tödlichen Unglück zwischen Petersberg und Deutschnofen, bei dem der 72-jährige Alois Amplatz uns Leben gekommen ist, herrscht große Trauer. Auf dem Gemeindegebiet von Enneberg hat sich am frühen Montagnachmittag ein Arbeitsunfall ereignet: Ein 55-Jähriger wurde bei Arbeiten im Wald schwer verletzt. Hier lesen Sie mehr.