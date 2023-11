Tanklaster mit fast 50.000 Litern Diesel im Gazastreifen

Mit den vorigen Lieferungen hätten damit bisher 8 Tankwagen insgesamt 210.000 Treibstoff mit in das abgeriegelte Küstengebiet geliefert.Zudem seien am Sonntag etwa 300 Ausländer und Palästinenser mit zweitem Pass aus dem Gazastreifen nach Ägypten ausgereist. Nach Angaben von UNO-Nothilfekoordinator Martin Griffiths sind für eine minimale humanitäre Versorgung im Gazastreifen täglich rund 200.000 Liter Treibstoff nötig. Israel hatte am Freitag die Einfuhr von Diesel für humanitäre Zwecke genehmigt.