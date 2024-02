Terenten: Pkw gegen Bus – Schüler an Bord – Insgesamt 5 Verletzte

Foto: © FFW Terenten

Uttenheim: Schneeräumfahrzeug kommt ins Rutschen

Schneechaos zwischen Mühlbach und Meransen

Mehrere Fahrzeuge kamen auf der Straße zwischen Mühlbach und Meransen nicht mehr vom Fleck. - Foto: © FFW Mühlbach

Aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn sind die beiden Fahrzeuge in der Nähe des Kaffees Sonne im Zentrum von Terenten gegen 14.50 Uhr zusammengeprallt. Die Einsatzkräfte rückten sofort aus.Glücklicherweise wurde niemand schwer verletzt. Im Auto saßen 2 Insassen: Einer wurde leicht verletzt, der andere mittelschwer. Im Bus hingegen saßen rund 20 Passagiere, viele davon waren Schüler. Bei dem Unfall wurden 3 Schüler und ein Erwachsener leicht verletzt. Sie wurden von den Sanitätern an der Unfallstelle erstversorgt und anschließend in das Krankenhaus von Bruneck gebracht.Für die Dauer des Einsatzes wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet. Im Einsatz standen das Weiße Kreuze, die Freiwillige Feuerwehr Terenten und die Polizei.Zwischen Uttenheim und dem Bergdorf Mühlbach ist am Nachmittag ein Schneeräumfahrzeug ins Rutschen gekommen. Glücklicherweise wurde das Fahrzeug von der Leitplanke aufgehalten. Der Fahrer konnte es mit einem Schrecken, aber ansonsten unversehrt, verlassen. Die Freiwillige Feuerwehr Uttenheim barg das Schneeräumfahrzeug und brachte es in Sicherheit.Am frühen Nachmittag blieben auf der Straße Mühlbach Richtung Meransen bzw. Richtung Vals Dutzende Fahrzeuge liegen. Obwohl der Schneeräumdienst im Dauereinsatz stand, mussten am Nachmittag für rund eine Stunde beide Fahrspuren für den Verkehr gesperrt werden.Nach und nach konnten dann die Fahrzeuge die Straße passieren. Gegen 16.30 Uhr wurde die Straße wieder komplett für den Verkehr freigegeben. Die Wehrleute von Mühlbach, Vals und Meransen regelten den Verkehr. Im Einsatz standen außerdem der Landesstraßendienst und die Straßenpolizei Brixen.