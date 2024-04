Terlan: Wieder Vorfall im Zug – Carabinieri greifen ein

Diesmal hatte das Bahnpersonal den Notruf abgesetzt und den Zug angehalten. Die Bahnpolizei alarmierte die Carabinieri . Es bestand nämlich die Sorge, dass die Situation außer Kontrolle geraten könnte.Der Mann wurde am Bahnhof von Terlan zum Aussteigen aufgefordert, identifiziert, zur Zahlung der fälligen Beträge aufgefordert und dazu angehalten, sich gemäß den Grundregeln des zivilisierten Zusammenlebens zu verhalten, heißt es von den Ordnungskräften.Der Kommandant der Bozner Carabinieri , Stefano Esposito Vangone, sagt zum Vorfall: „Unsere Carabinieri sind immer bereit, in jeder Situation einzugreifen, auch in öffentlichen Verkehrsmitteln. Ihre Anwesenheit macht den Unterschied aus. In diesem Fall konnten wir dank der Anwesenheit unserer Stationszentrale in der Nähe des Bahnhofs von Terlan schnell eingreifen und schlimmere Folgen vermeiden.“