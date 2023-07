Tödlicher Stromschlag am Nonsberg: „Hatten gehofft, dass Stefano es schafft“

Einer seiner Schwager, ein 30-jähriger Miteigentümer der Baufirma, die die Arbeiten durchführte, versuchte, ihn zu retten und erlitt dabei leichte Verbrennungen: Er befindet sich in Cles und ist außer Lebensgefahr. STOL hat berichtet. Es bleibt nun zu klären, wie der Unfall passieren konnte: Ein Schutzgitter am Kran könnte den Strom weitergeleitet haben, so eine Hypothese; wie genau, ist Gegenstand der Ermittlungen. Untersucht wird, ob es Probleme an der Isolierung von Kabeln gegeben haben könnte.„Wir hatten alle gehofft, dass er es schaffen würde“, sagte Alessandro Iori, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr des Korps Revò, dem Arnoldo angehörte, der Trentiner Tageszeitung „l'Adige“. „Stattdessen erreichte uns die erschütternde Nachricht. Stefano war ein großzügiger Mensch, immer bereit, für alle zu arbeiten.“Arnoldo hinterlässt 3 kleine Kinder. Ein Volksfest in der Gemeinde wurde größtenteils abgesagt.