Tödlicher Unfall auf der Mendelstraße: Auch Radfahrer kämpft um sein Leben

Der 45-Jährige aus Deutschland – der bergabwärts mit einem so genannten Fully-Mountainbike unterwegs gewesen war – hat sich infolge des Unfalls schwerste Verletzungen zugezogen. - Foto: © FFW St. Nikolaus / Kaltern

Der Unfall unterhalb von Matschatsch

Der Anruf bei der Notrufzentrale 112 ging gegen 12.40 Uhr ein. Der Notarzthubschrauber Pelikan 1 aus Bozen war innerhalb weniger Minuten an der Unfallstelle.Auf dem Asphalt lag ein Motorrad, eine Honda, eingekeilt unter der Leitplanke, auf der anderen Straßenseite der leblose Körper des Fahrers.Der Arzt versuchte, ihn wiederzubeleben, aber er konnte nichts tun: Die Verletzungen, die er bei dem Unfall erlitten hatte, waren zu schwer. Marco Lacedelli, 67 Jahre alt und aus Cortina d'Ampezzo, erlag den Folgen des Unfalls. STOL hat berichtet. Etwas weiter entfernt befand sich der Radfahrer, ein 45-jähriger Deutscher, der nach dem Zusammenstoß mit dem Motorrad von seinem Mountainbike katapultiert worden war. Der Mann wurde in ernstem Zustand in das Krankenhaus nach Bozen geflogen. Stand gestern Abend befand sich der Verletzte in akuter Lebensgefahr. Die Ärzte im Bozner Krankenhaus kämpfen um sein Leben, sie enthalten sich der Prognose.Nach einer ersten Rekonstruktion des Unfallhergangs durch die Carabinieri war das Motorrad in Richtung Mendelpass unterwegs, als es nach Zeugenaussagen einige hundert Meter vor dem Schloss Matschatsch zu dem Zusammenstoß kam. Auf der Straße bildete sich sofort ein langer Stau in beiden Richtungen.Die Carabinieri haben die Erhebungen zum tragischen Unglück aufgenommen. Die Wehrleute kümmerten sich um die Aufräumarbeiten.Am 11. August vor einem Jahr kamen zwischen der zweiten und dritten Kehre des Mendelpasses, nicht weit von der Stelle entfernt, an der sich gestern der tragische Zusammenstoß ereignete, Alex Höller, 23, aus Bozen, und Corinna Bernard, 24, aus Lana, ums Leben. Die beiden waren mit ihrem Motorrad über die Straße hinausgeraten und die Böschung hinabgestürzt. Ihr Tod löste große Betroffenheit aus.