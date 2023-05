Tödlicher Zwischenfall am „Hintertuxer Gletscher“

Am Samstagnachmittag gegen 15.10 Uhr ist es am Hintertuxer Gletscher im Zillertal (Bezirk Schwaz) zu einem Unfall mit tödlichem Ausgang gekommen. Ein 44-jähriger deutscher Staatsbürger hatte versucht mit seinem Snowboard eine Pistenraupe zu überholen und wurde dabei überfahren.Der Pistenraupenfahrer, ein 45-jähriger Österreicher, und die Pistenretter leisteten sofort Erste Hilfe. Für den Snowboarder kam aber jede Hilfe zu spät und er verstarb noch an der Unfallstelle. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch Gegenstand laufender Ermittlungen.