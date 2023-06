Totes Mädchen im Auto: „Dachte, dass ich sie in die Kita gebracht habe“

Kind im Auto vergessen: Kein Einzelfall

Kindersitze mit Alarmfunktion

Die tragische Nachricht vom gestrigen Donnerstag schockierte ganz Italien: In Cecchignola im Süden von Rom hatte ein Carabiniere seine 14 Monate alte Tochter auf dem Rücksitz seines Autos vergessen. Das Kind war dort 7 Stunden eingeschlossen und konnte nur noch tot aus dem Fahrzeug geborgen werden,. Die Mutter hatte Alarm geschlagen, als sie ihre Tochter in der Kindertagesstätte abholen wollte. STOL hat berichtet. „Ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich war überzeugt, dass ich meine Tochter in der Kindertagesstätte gelassen hatte“, erklärte der 45-jährige Vater bei seiner Vernehmung am Donnerstag, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldet.Die Staatsanwaltschaft hat für den heutigen Freitag eine Autopsie des Mädchens anordnen. Gegen ihren Vater wird wegen Kindesvernachlässigung ermittelt. Den Ermittlern zufolge hat der Vater, ein 45-jähriger Carabiniere, vergessen, das Kind zum Kindergarten zu bringen, der nur wenige Dutzend Meter von seinem Arbeitsplatz entfernt ist.Das Auto wurde am Donnerstag beschlagnahmt: Die Ermittler führen nun eine Reihe von Kontrollen am Fahrzeug durch, um den genauen Sachverhalt zu klären.Dieser Vorfall in Rom ist leider kein Einzelfall. Zuletzt hatte im Jahr 2019 in Catania der Vater eines 2-Jährigen seinen Sohn 5 Stunden lang im Auto in der prallen Sonne zurückließ. Auch in diesem Fall wollte der Vater das Kind in einer Kindestagesstätte abgeben.Dem Vater fiel erst auf, dass er den Jungen im Auto zurückgelassen hatte, weil seine Frau ihn alarmierte, als sie das Kind in der Kindertagesstätte abholen wollte. Der Mann eilte zum Parkplatz, doch sein Kind war bereits tot. Nach Angaben von Experten sind in Italien seit 1998 11 Kinder auf diese oder ähnliche Weise gestorben.2019 verabschiedete das italienische Parlament ein Dekret, das den Einbau von Kindersitzen in Autos vorschreibt, die mit einem akustischen Alarm ausgestattet sind, der anzeigt, wenn ein Kind im Auto vergessen wurde. Die Maßnahme wurde von Giorgia Meloni erstunterzeichnet und trat am 7. November 2019 in Kraft. Sie ist für Kinder unter 4 Jahren obligatorisch.Die Kindersitze verfügen nicht nur über optische und akustische Alarme, sondern können auch über spezielle Apps mit dem Smartphone der Eltern verbunden werden.