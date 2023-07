Tourist aus Spanien stürzt im Trentino in den Tod

Der 44-Jähriger war in der Palagruppe an der Grenze zwischen dem Trentino und dem Belluno unterwegs, als sich gegen 10 Uhr der tödliche Bergunfall ereignete: Laut Informationen der Nachrichtenagentur Ansa rutschte der Mann bei einer Bergtour durch das Val Canali in einer steilen Rinne aus und stürzte rund 40 Meter in die Tiefe.Sein Begleiter schlug sofort Alarm, als er sah, dass der 44-Jährige regungslos liegen blieb. Aber der mittels Hubschrauber herbeigeholte Notarzt konnte für den Wanderer nichts mehr tun. Der Spanier war vermutlich auf der Stelle gestorben..Die Leiche des Mannes wurde in die Leichenkapelle von San Martino di Castrozza gebracht.